Как отстирать замызганные кухонные тряпки и полотенца: помогут 2 таблетки — они мощнее порошка

Кухонные тряпки и полотенца быстро теряют внешний вид. Уже через пару месяцев активной эксплуатации они покрываются сложными пятнами. Большинство загрязнений настолько въедается в ткань, что отстирать их с помощью обычного порошка не представляется возможным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не торопитесь обновлять текстиль. Его еще можно спасти. Чтобы привести полотенца и тряпки в надлежащий вид, необходимо замочить их в особом составе. Для его приготовления вам потребуется раздобыть 2 таблетки для посудомоечных машин.

Инструкция простая. Налейте в таз 5 литров воды, растворите в ней таблетки и поместите в получившуюся жидкость весь проблемный текстиль. Подождите ровно один час, затем постирайте полотенца обычным способом.

Результат вас точно впечатлит. Все пятна исчезнут, словно их никогда и не было.

Источник: pensnews.ru