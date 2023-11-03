Всегда сажаем этот сорт томатов: плоды по полкило, урожайность высокая — более 14 кг с метра

Любите мясистые крупные томаты? Тогда вам точно стоит обратить внимание на сорт под названием «лентяйка». Помидоры этого вида весят более 300 граммов. А некоторые экземпляры достигают веса в целых полкило.

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Вкус плодов «лентяйки» классический, с кислинкой. Мякоть мясистая. Помидоры данного сорта можно использовать при приготовления томатного сока. Для консервирования они тоже подходят. Но большинство гурманов предпочитают употреблять их в свежем виде.

Этот вид помидоров вывели в Сибири. Он, как истинный сибиряк, неплохо переносит колебания температуры. Фитофтороз и макроспороз «лентяйке» тоже нипочем.

Выращивать томаты данного сорта можно даже в открытом грунте. Но максимальную урожайность он показывает в теплице. В условиях парника можно собрать до 15 килограммов плодов с метра квадратного.

Источник: fermilon.ru