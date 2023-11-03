Абсолютный лидер 2023 года: этот сорт картофеля признан лучшим — самый вкусный и урожайный

Сортов картофеля много. Новые виды появляются каждый год. Но далеко не каждый из них попадает в Госреестр. Такой чести удостаиваются только лучшие из лучших.

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Для сорта это большое достижение. Поэтому опытные дачники всегда сверяются со списками, когда выбирают посадочный материал на будущий год.

Если вы хотите получить гарантированно хороший результат, обратите внимание на самый урожайный сорт Госреестра. Это картофель под названием «бернина».

По официальным данным, «бернина» дает до 704 килограммов клубней с 1 сотки. Это абсолютный рекорд!

Кроме того, клубни «бернины» отличаются превосходными вкусовыми качествами. В них совсем немного крахмала: не более 15 %. Поэтому овощи этого сорта подходят для приготовления многих блюд.

Выращивать «бернину» рекомендуется вдоль территории пролегания реки Волги. В этой местности сорт способен максимально раскрыть свой потенциал.

Источник: mister-sadovnik.ru