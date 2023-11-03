Розы летом будут как на картинке: просто насыпьте это прямо в центр куста перед морозами

Розы к зиме обязательно нужно утеплить. Правда, рано этого делать не следует. Сначала дождитесь наступления морозов и только потом укрывайте розу. Иначе корни в тепле начнут гнить, есть риск и развития всевозможных заболеваний.

В ряде регионов России укрывать розы с помощью специальных укрывных материалов не нужно. Если вы живете на территории, где зимой морозы сменяются оттепелями, то все, что нужно сделать, это присыпать кусты роз торфом.

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