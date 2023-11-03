Розы летом будут как на картинке: просто насыпьте это прямо в центр куста перед морозами

Розы к зиме обязательно нужно утеплить. Правда, рано этого делать не следует. Сначала дождитесь наступления морозов и только потом укрывайте розу. Иначе корни в тепле начнут гнить, есть риск и развития всевозможных заболеваний.
В ряде регионов России укрывать розы с помощью специальных укрывных материалов не нужно. Если вы живете на территории, где зимой морозы сменяются оттепелями, то все, что нужно сделать, это присыпать кусты роз торфом.
Нужно насыпать побольше рыхлого торфа прямо в центр куста. Засыпать можно так, чтобы видны были одни ветки. А как только выпадет первый снег, нужно непременно присыпать им сверху кусты роз. Снег — лучший укрывной материал.
Сделаете так, и розы на следующий год на вашем участке будут как на картинке.
По материалам дзен-канала «Сад, огород, лайф»