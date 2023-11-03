Розы летом будут как на картинке: просто насыпьте это прямо в центр куста перед морозами

Розовый куст на даче. Фото: Global Look Press

Как подготовить розы к приближающимся холодам.

Розы к зиме обязательно нужно утеплить. Правда, рано этого делать не следует. Сначала дождитесь наступления морозов и только потом укрывайте розу. Иначе корни в тепле начнут гнить, есть риск и развития всевозможных заболеваний.

В ряде регионов России укрывать розы с помощью специальных укрывных материалов не нужно. Если вы живете на территории, где зимой морозы сменяются оттепелями, то все, что нужно сделать, это присыпать кусты роз торфом.

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Нужно насыпать побольше рыхлого торфа прямо в центр куста. Засыпать можно так, чтобы видны были одни ветки. А как только выпадет первый снег, нужно непременно присыпать им сверху кусты роз. Снег — лучший укрывной материал.

Сделаете так, и розы на следующий год на вашем участке будут как на картинке.

По материалам дзен-канала «Сад, огород, лайф»

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