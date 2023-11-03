Как отстирать старый тюль с помощью марганцовки: это аптечное средство работает лучше отбеливателя

Тюлевые шторы есть практически в каждом доме. Они невероятно популярны. Хозяйки любят данный материал за отличные декоративные свойства. Кроме того, тюль отлично пропускает свет, но при этом неплохо скрывает от посторонних глаз то, что происходит в квартире.

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Однако при всех этих достоинствах у прозрачных занавесок есть один существенный минус. С годами белоснежное полотно превращается в замызганную серо-желтую тряпку. Вывести пятна довольно сложно. Стиральный порошок здесь не поможет.

Агрессивные отбеливатели могут окончательно испортить нежную ткань. Поэтому даже не смотрите в их сторону. Чтобы отстирать старый тюль, нужно совсем другое средство. Идите в аптеку. Вы найдете его там.

Речь идет о перманганате калия. Инструкция простая. Возьмите несколько кристалликов марганцовки, растворите их в стакане кипятка. Затем измельчите небольшой кусок хозяйственного мыла и залейте вторым стаканом горячей воды. Соедините оба состава в тазу, добавьте в него 3–4 литра теплой воды и замочите в получившейся жидкости ваш тюль.

Подождите пару часов, затем прополощите занавески в чистой воде, высушите их и наслаждайтесь идеально белыми шторами. Вы не поверите своим глазам: пропадут даже самые сложные загрязнения.

Источник: cpykami.ru