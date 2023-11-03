Больше не изменится: озвучен новый курс валют — сколько теперь стоят доллар и евро

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Центробанк России установил официальный курс валют на три выходных дня.

В эту пятницу, 3 ноября, на Московской валютной бирже состоялись последние на этой неделе торги. Следующие теперь откроются только во вторник, 7 ноября. Впереди три выходных праздничных дня. Как известно, в этот период торги не проводятся.

Следовательно, в течение ближайших трех дней курс валют будет оставаться неизменным. Центробанк России по итогам торгов в эту пятницу, 3 ноября, установил новый официальный курс валют. Он не изменится до самого вторника.

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Итак, официальный курс доллара США на 4–6 ноября составляет ₽93,0351, евро — ₽99,0111, юаня — ₽12,6911. 

По материалам cbr.ru

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