Больше не изменится: озвучен новый курс валют — сколько теперь стоят доллар и евро

В эту пятницу, 3 ноября, на Московской валютной бирже состоялись последние на этой неделе торги. Следующие теперь откроются только во вторник, 7 ноября. Впереди три выходных праздничных дня. Как известно, в этот период торги не проводятся.
Следовательно, в течение ближайших трех дней курс валют будет оставаться неизменным. Центробанк России по итогам торгов в эту пятницу, 3 ноября, установил новый официальный курс валют. Он не изменится до самого вторника.
Итак, официальный курс доллара США на 4–6 ноября составляет ₽93,0351, евро — ₽99,0111, юаня — ₽12,6911.
По материалам cbr.ru