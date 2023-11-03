Просто добавьте это в кастрюлю при варке пельменей: сохранят идеальную форму, не слипнутся, будут ароматными и нежными

Пельмени для очень многих одно из самых любимых блюд. Правда, не всегда они получаются такими вкусными и ароматными, как хотелось бы. Как же довести до совершенства купленные в магазине пельмешки?

Нужно варить их в специально приготовленной воде. С уксусом. Добавление уксуса при варке пельменей делает их более плотными, пельмени не склеиваются, сохраняют свою идеальную форму и к тому же приобретают более яркий аромат.

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