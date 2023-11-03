Просто добавьте это в кастрюлю при варке пельменей: сохранят идеальную форму, не слипнутся, будут ароматными и нежными

Пельмени для очень многих одно из самых любимых блюд. Правда, не всегда они получаются такими вкусными и ароматными, как хотелось бы. Как же довести до совершенства купленные в магазине пельмешки?
Нужно варить их в специально приготовленной воде. С уксусом. Добавление уксуса при варке пельменей делает их более плотными, пельмени не склеиваются, сохраняют свою идеальную форму и к тому же приобретают более яркий аромат.
Возьмите два литра холодной воды, поставьте ее на огонь и добавьте столовую ложку уксуса и соль. Дайте этой жидкости немного покипеть, а затем высыпайте в нее пельмени.
Вместо обычного уксуса можно использовать яблочный или винный и добавить в кастрюлю лавровый лист и черный перец горошком.
По материалам iskonspb.ru