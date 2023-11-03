Как понять, что роза превращается в шиповник: на это укажет один признак — процесс можно остановить

Многие розы прививают на корни шиповника. Считается, что такие кусты более устойчивы к непогоде и прочим неприятным явлениям. Поэтому иногда происходит так, что шиповник берет верх над культурным растением, и кустарник полностью перерождается.

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Обычно это происходит на третий год. Но не стоит огорчаться раньше времени. Если внимательно следить за состоянием королевы сада, подобных неприятностей можно избежать. Поэтому сейчас же отправляйтесь в сад, пока его еще не засыпало снегом.

Вам следует осмотреть новые побеги. Если их слишком много и они отличаются от остальной части куста более крупными листьями, значит, процесс пошел. Чтобы его остановить, нужно понять, что послужило причиной.

Как правило, дело в том, что место прививки слишком заглублено или, наоборот, недостаточно утоплено в землю.

В первом случае это лечится пересадкой растения. А во-втором можно просто подсыпать земли. Но стоит поспешить, пока дикая основа окончательно не победила нежную розу.

Источник: gorodovoy.ru