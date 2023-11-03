Суперсредство от засоров в раковине: моментально растворяет любую пробку — стоит копейки

Слив в раковине забивается всегда некстати. Чтобы избавиться от засора, нужно вызвать сантехника или сбегать в магазин за специальной химией. В общем, времени и денег на решение вопроса уходит много. Поэтому такая ситуация для большинства хозяек — это стресс.

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Тоже впадаете в панику при виде засора? Расслабьтесь. Оказывается, проблему можно решить довольно просто. Для этого нужно приготовить мощное средство своими руками. Его можно смешать заранее и положить в морозильник. Сделайте это прямо сейчас, чтобы иметь запас.

Все просто. Возьмите 200 миллилитров теплой воды, растворите в ней 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Добавьте в получившуюся смесь 1 маленькую ложку жидкого мыла и хорошо все перемешайте.

Разлейте жидкость по формочкам для льда и заморозьте. В будущем, когда случится засор, бросьте один ледяной кусочек в сливное отверстие, полейте его небольшим количеством горячей воды. Подождите час, за это время смесь растворит любую грязь. По прошествии времени вылейте в раковину кипяток, чтобы окончательно избавиться от пробки.

Источник: YouTube-канал «Советы для дома».