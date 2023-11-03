Будет цвести даже зимой: дайте фиалке такую подкормку в ноябре — сразу нальются свежие бутоны

Фиалки — те еще капризули. Иногда они напрочь отказываются цвести. Если ваш зеленый питомец тоже вредничает, угостите его этой подкормкой. Вот увидите: фиалка распустится даже зимой и будет радовать вас ярким цветением почти без перерыва на отдых.

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Не переживайте, тратиться не придется. Оказывается, растение любит пищевые отходы. Но не все, а только спитый чай. Заварка оказывает на цветок просто волшебное действие.

Инструкция простая. Высушите продукт. Затем измельчите его, заделайте получившуюся труху в верхний слой почвы, а после полейте фиалку обычной водой.

На один горшок потребуется взять чайную ложку заварки. Этого количества подкормки хватит, чтобы закрыть потребности растения.

Чтобы добиться устойчивого результата, этот трюк нужно сочетать с поливом сахарной водой. Готовится сладкий состав просто. На один литр отстоявшейся воды следует взять чайную ложку сахара.

Вносить сладкую жидкость нужно через 14 дней после заварки. На один куст потребуется потратить около 5 чайных ложек состава.

Если все сделать правильно, то в скором времени фиалка выпустит сочные цветоносы.

Источник: gorodche.ru