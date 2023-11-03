Сладкие, душистые, урожайность высокая: этот уникальный сорт томатов отлично растет и на подоконнике

Чтобы есть вкусные, сладкие и мясистые помидоры, вовсе не обязательно ждать лета. Вырастить томаты можно в условиях городской квартиры. Важно знать, какие сорта для этого подходят.

Например, идеален для выращивания на подоконнике смородинный сорт. Это дикорастущий вид помидоров родом с Галапагосских островов. Плоды мелкие, всего полтора сантиметра в диаметре, но вкусовые качества просто превосходные. Смородинные помидоры сладкие и душистые. И очень урожайные, с одного куста можно собрать до двух килограммов помидор.

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