Эти низкорослые сорта помидоров идеальны для выращивания на подоконнике: едим свое круглый год — вкусные, мякоть нежная

Если вы мечтаете о том, чтобы есть помидоры, выращенные своими руками, не только в теплое время, но и зимой, вы на правильном пути. Мы подскажем, какие сорта томатов хороши для выращивания на подоконнике.

Большинство томатов высокорослые, для подоконников такие не годятся. Идеальны низкорослые, вот их названия: «Аляска», «балконное чудо», «бонсай», «Бетта», «жемчужина желтая», «жемчужина красная», «минибел», «новость Канады», «пигмей», «Пиноккио», «Флорида петит», «японский комнатный».

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