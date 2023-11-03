Эти низкорослые сорта помидоров идеальны для выращивания на подоконнике: едим свое круглый год — вкусные, мякоть нежная

Если вы мечтаете о том, чтобы есть помидоры, выращенные своими руками, не только в теплое время, но и зимой, вы на правильном пути. Мы подскажем, какие сорта томатов хороши для выращивания на подоконнике.
Большинство томатов высокорослые, для подоконников такие не годятся. Идеальны низкорослые, вот их названия: «Аляска», «балконное чудо», «бонсай», «Бетта», «жемчужина желтая», «жемчужина красная», «минибел», «новость Канады», «пигмей», «Пиноккио», «Флорида петит», «японский комнатный».
Хороши для выращивания в домашних условиях и ампельные сорта. Горшочки с такими томатами можно подвесить к потолку. Они будут свисать и даже украсят вашу квартиру!
Вот эти сорта: «желтая груша», «ильди», «перуанский домашний», «талисман», «черри».
Имейте в виду, что томаты хоть и низкорослые, но все равно мощные растения. Им требуются большие горшки. Можно обойтись 5-литровыми, но лучше брать 10-литровые.
По материалам kp.ru