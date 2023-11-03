Названы благоприятные дни для стрижки волос в ноябре: локоны станут расти бешеными темпами

В лунный календарь нужно заглядывать не только огородницам, но и модницам. Если вы давно мечтаете отрастить длинную толстую косу, стригите кончики волос в правильные дни. Только в этом случае результат вас точно порадует.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Есть мнение, что все манипуляции с волосами нужно проводить исключительно на растущую Луну. Но это не так. Будьте внимательны: не всегда растущий цикл является гарантией того, что локоны преобразятся.

Иногда волосы можно стричь даже на убывающую Луну. Все зависит от конечной цели. Если вам нужно укрепить корни, то убывающий цикл подойдет лучше любого другого времени.

Итак, если для вас важно отрастить волосы как можно быстрее, записывайтесь на стрижку 4, 9, 10, 11, 17, 18 или 25 ноября. Эти дни по лунному календарю в 2023 году считаются самыми подходящими.

Как видите, правильных дат не так уж много. У вас есть всего 7 дней, чтобы попасть в кресло к своему любимому мастеру. Не упустите момент, иначе придется ждать следующего месяца. А в декабре в салонах всегда плотная запись.

Источник: oka.fm