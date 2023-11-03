Названо лучшее укрытие для роз: спасет от холода, защитит от мышей и болезней — оно бесплатное

Розовые кусты не настолько морозоустойчивые, как думают многие дачники. Их нужно обязательно укрывать на зиму. Для этого можно использовать специальный нетканый материал из садового магазина. Его следует натянуть на каркас, который необходимо заранее возвести вокруг куста.

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Этот метод поможет уберечь кустарник от морозов. Но, увы, он не идеален. Когда придет весна, конструкцию придется разобрать, так как подобный укрывной материал препятствует испарению влаги. А излишки воды не пойдут на пользу розарию.

И тут вашу клумбу подстерегает опасность в виде возвратных заморозков. Погода может испортиться в любой момент, а розы уже без укрытия. Это настоящая катастрофа. Все труды пойдут прахом!

Поэтому опытные садовники накрывают кусты на зиму натуральным материалом. Речь идет о еловых ветках. С ними таких проблем не возникает. Он хорошо сохраняет тепло, не препятствует испарению воды, защищает розы от грибка и прочих напастей, а также отлично отпугивает мышей. В общем, лучше средства просто не найти.

Если в ваших краях зимы очень суровые, лапник можно сочетать с нетканым материалом. Весной пленку следует убрать, а еловые ветки нужно оставить до тех пор, пока не минует угроза повторных заморозков.

Источник: gorodche.ru