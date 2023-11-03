Мощное удобрение для спатифиллума: вносим только его — растение цветет пышно и листья не сохнут

Говорят, что спатифиллум может подарить счастье любой представительнице прекрасного пола. Поэтому в народе его так и называют — «женское счастье». Но для того чтобы цветок проявил свои уникальные таланты, ему нужно обеспечить правильный уход.

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Если вы хотите, чтобы спатифиллум ни в чем не нуждался, не забывайте регулярно вносить подкормку. С начала весны по конец лета растение нужно баловать 2 раза в месяц. А с сентября по март количество процедур можно сократить вдвое.

Не знаете, что любит спатифиллум? Записывайте рецепт. По словам бывалых цветоводов, он отлично реагирует на дрожжевую подкормку. Дрожжевые грибки являются мощным средством, стимулирующим рост и цветение растений.

Готовится удобрение просто. Нагрейте литр чистой воды, добавьте в нее 2 большие ложки сахара и половину чайной ложки сухих дрожжей. Доведите состав до однородного состояния и оставьте его в теплой комнате на 24 часа.

По прошествии времени разведите настой водой: в соотношении 1 к 5. И используйте эту жидкость для полива «женского счастья».

Проводите подкормку в соответствии с сезонным графиком, она сделает ваш спатифиллум здоровее и ярче, бутонов будет так много, что все соседи обзавидуются.

Источник: ogorodum.ru