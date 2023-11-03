Всего 2 ложки прямо в сковородку: подлива будет густая и обалденно вкусная — никакой муки

Большинство хозяек, готовят подливу для тефтелей, гуляша, гарниров и других блюд, используют пшеничную муку.

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Однако привычный ингредиент может отлично заменить другой компонент, популярный у опытных кулинаров. Особенно такой вариант подойдет тем, кто следит за своим весом и не употребляет мучные продукты.

Речь идет об обычной горчице, ее достаточно всего две столовые ложки. Подлива получится густой и насыщенной, с пикантным вкусом. Тем, кто не переносит острое, подойдет дижонская горчица.

А если вы любите экспериментировать на своей кухне, положите вместо муки и горчицы другой продукт — арахисовую пасту. Этого ингредиента тоже понадобится две столовые ложки. Такая добавка доведет соус до нужной консистенции, а его вкус станет очень необычным.

Источник: Дзен-канал Technotion