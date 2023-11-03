Чем обмотать стволы яблони и груши в ноябре, если забыли побелить — не бинты

Побелка стволов позволяет избежать этой проблемы. Но что делать, если побелить забыли, а на улице уже наступили заморозки? Есть и другие методы защиты.

Один из таких способов — бинтование. Но подойдут не обычные бинты, а белый спанбонд. Этот материал не будет удерживать влагу, и кора под ним не перегниет.

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