Какие сорта моркови и свеклы сеять под зиму — урожай завалит

Поздней осенью можно сеять морковь и свеклу для того, чтобы летом получить ранний урожай. Но подойдут не все сорта. Существуют категории, которые легко переносят холода и устойчивы к болезням и вредителям.
Выбирайте ранние и среднеранние сорта как моркови, так и свеклы. Они самые холодоустойчивые.
Лучшие сорта озимой моркови — «Столовая голландка», «Амстердамская», «Самсон».
Озимая свекла — это сорта «Кадет», «Детройт» и «Бордо».
Эти сорта для еды, не для хранения.
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