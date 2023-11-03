Какие сорта моркови и свеклы сеять под зиму — урожай завалит

Морковь и свекла. Фото: Global Look Press

Подходят не все.

Поздней осенью можно сеять морковь и свеклу для того, чтобы летом получить ранний урожай. Но подойдут не все сорта. Существуют категории, которые легко переносят холода и устойчивы к болезням и вредителям.

Выбирайте ранние и среднеранние сорта как моркови, так и свеклы. Они самые холодоустойчивые.

Лучшие сорта озимой моркови — «Столовая голландка», «Амстердамская», «Самсон».

Озимая свекла — это сорта «Кадет», «Детройт» и «Бордо».

Эти сорта для еды, не для хранения.

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