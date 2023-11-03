Тараканы уйдут навсегда: это средство поможет там, где бессильна магазинная химия — проверено

Тараканы всегда живут рядом с человеком. Насекомым такое соседство нравится. А вот хозяйки не в восторге от того, что приходится делить кухню с вредителями. Поэтому они изо всех сил стараются избавиться от незваных гостей. И иногда это противостояние затягивается на годы.
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Дело в том, что насекомые привыкают к большинству видов магазинной химии. Со временем она перестает на них действовать. Поэтому, если после обработки уцелеет хотя бы парочка особей, они без проблем восстановят свою прежнюю численность.
Что же делать в этом случае? Ответ прост. Сначала нужно перекрыть тараканьи пути. Это щели в стенах и вентиляционные отверстия. Затем следует начать обработку помещения. Для этого рекомендуется использовать средство, к которому у насекомых не сможет выработаться иммунитет. Называется оно пиретрум.
Данный порошок является натуральным антипаразитарным препаратом, получаемым из цветков полевой ромашки. Его необходимо рассыпать в сухом виде вблизи тараканьих троп. Насекомые от пиретрума мрут пачками. Можете не сомневаться: вскоре ваша проблема будет решена. Этот способ проверен тысячами хозяек.
Источник: sanepidem.by