Смочите опилки копеечным средством и раскидайте под кустами: все вредители будут только у соседей

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Это березовый деготь — темная и маслянистая жидкость, обладающая очень резким запахом.

Поздней осенью смочите опилки в этом дешевом аптечном средстве и раскидайте под всеми ягодными кустами.

После этого вы больше не увидите ни одного вредителя, в том числе мышей. Всех их прогонит ядреный запах дегтя.

Также этой жидкостью можно опрыскать плодовые деревья, разведя небольшое ее количество в воде.

Источник: телеграм-канал «Огород и дача — большая удача»