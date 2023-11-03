Смочите опилки копеечным средством и раскидайте под кустами: все вредители будут только у соседей

Осенью многие садоводы проводят обработку участка от вредителей. Избавиться от большинства вредных насекомых можно и без химических препаратов, с помощью одного натурального и эффективного средства.
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Это березовый деготь — темная и маслянистая жидкость, обладающая очень резким запахом.
Поздней осенью смочите опилки в этом дешевом аптечном средстве и раскидайте под всеми ягодными кустами.
После этого вы больше не увидите ни одного вредителя, в том числе мышей. Всех их прогонит ядреный запах дегтя.
Также этой жидкостью можно опрыскать плодовые деревья, разведя небольшое ее количество в воде.
Источник: телеграм-канал «Огород и дача — большая удача»