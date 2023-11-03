Как защитить огород от зайцев, крыс, мышей и лис одним разом — 100% работает

Дачные участки в зимнее время часто портят животные — зайцы, косули, лисы, мыши, крысы и другие вредители. Многие дачники бинтуют стволы молодых кустарников и деревьев, чтобы их не повредили.

Но это дело бесполезное. Животные способны своими когтями и зубами раскрошить практически любой материал. Лучшее решение — свиной жир.

Просто наденьте перчатки, возьмите рукой жир и потрите по стволам деревьев. Вредители ненавидят этот запах, близко к деревьям они не подойдут.

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