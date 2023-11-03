Семена уже сметают пачками: 3 невероятно урожайных гибрида огурцов — по 400 плодов с куста

Многие дачники уже сейчас задумываются над тем, какие сорта огурцов посадить в новом сезоне. Эксперты рекомендуют обратить внимание на пучковые гибриды. Они самоопыляемые, очень скороспелые, урожайные и устойчивы ко многим заболеваниям.

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«Шоша» начинает плодоносить уже на 40-й день. Кожа у небольших огурчиков тонкая, белошипая. Растение устойчиво к мучнистой росе и пятнистостям.

В одной пазухе «Доломита» образуется сразу по восемь завязей. Первый урожай можно будет собрать через полтора месяца после посадки. Кожа у плодов тонкая, они никогда не горчат.

Разработка российских селекционеров последних лет «Сибирская гирлянда» устойчива к нeблагоприятным погодным условиям. Плодоносит на 43-й дeнь. С одного куста при хорошем уходе можно собрать 400 огурчиков.

Источник: телеграм-канал «Огород и дача — большая удача»