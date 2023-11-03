Что посеять в ноябре: весной взойдут даже просроченные семена и будет ранний урожай

Есть культуры, которые лучше всего сеять поздней осенью, тогда можно получить ранний урожай — как минимум, на две недели раньше. Также считается, что ранние всходы более устойчивы к болезням и вредителям, так как после схода снега они еще не успевают опомниться.

Главное, подготовьте заранее грядки. Внесите в почву перегной и песок, тогда грунт станет плодородным и рыхлым.

Сейте семена, когда наступят устойчивые заморозки, и земля подмерзнет. Лучшее время — ноябрь.

Хороший результат можно получить при посеве лука-чернушки. Хорошая всхожесть гарантирована даже на просроченных семенах.

Укроп с петрушкой тоже отлично переносят холода. Поэтому их лучше всего сеять под зиму.

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