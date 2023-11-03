Как обрезать малину в ноябре, чтобы получить двойной урожай — берем секатор

Малина плодоносит на побегах текущего года. Поэтому если вы хотите получить двойной урожай в новом сезоне, то осенью ее лучше всего обрезать. Но делать это надо в ноябре - когда сокодвижение в кустарнике остановилось.

Существует два способа обрезки малины. Если удалить все побеги под корень, то кустарник в итоге будет плодоносить с августа до заморозков.

Но если вы хотите получить двойной урожай, то делать надо так: часть стеблей отрежьте под корень, а другую оставьте на высоте примерно 50 сантиметров. Последние в итоге будут давать ягоды в июне и июле. А те, которые вы убрали совсем, оживут в августе.

Кстати, не забудьте обработать секатор перекисью водорода перед обрезкой. Иначе в кустарник можете занести инфекцию.

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