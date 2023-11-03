Объявлен курс доллара на 8 ноября: будет преодолен новый уровень, свет в конце тоннеля

Экономические аналитики уверены, что рубль в ближайшее время будет укрепляться еще более. И главная причина - в мерах Минфина и Центробанка по денежно-кредитной политике. Это повышение ключевой ставки до 15% годовых.

По мнению экспертов, уже после 8 ноября доллар упадет ниже 90 рублей. И выше тренд в ближайшее время не пойдет. Будет только снижаться.

«Также растут цены на нефть. На следующей неделе есть вероятность коррекции после падения уровня 89,50–90,00. Это тоже позитивно скажется на рубле», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».