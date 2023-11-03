Мастер-класс по обрезке гортензий в ноябре — весной цветы будут с голову

Метельчатая гортензия цветет на побегах текущего года и наращивает достаточное количество боковых веточек. И если ежегодно их не обрезать, то куст загущается, становится неряшливым.

С каждым годом соцветия будут все мельче и мельче, а само растения повредят болезни и вредители. Поэтому если вы хотите красивые цветы, размером с голову, беритесь за секатор в ноябре.

Кстати, гортензию надо обрезать со второго года жизни. В первый год ее не трогают, иначе можно обрезать все самое полезное.

Начинайте обрезку гортензии с соцветий. Просто уберите их руками или обработанным секатором.

Далее удаляйте все тонкие и слабые побеги. Убирайте все то, что растет внутрь куста и все лишние боковые побеги.

Лучше всего делать обрезку на 5–6 почек. Тогда сам куст будет выше и зацветет раньше.

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