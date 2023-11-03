2 капли удобрения и самый чахлый замиокулькас пойдет в дикий рост в ноябре

В ноябре листья замиокулькаса часто желтеют, а само растение становится хилым и вялым. Это говорит о том, что цветам не хватает витаминов для поддержания иммунитета. Поэтому в этот период надо им обеспечить все условия.

Разведите в одном литре теплой воды всего две капли йода. Йод — лучший стимулятор для роста и здоровья растения. Больше не надо, так как передозировка будет вредна для корневой системы.

В этот же раствор отправляем одну чайную ложку меда. Он может быть любой. В нем содержится огромное количество элементов, которые работают как стимуляторы.

Тщательно перемешайте смесь и поливайте замиокулькас под корни. Повторяйте процедуру один раз в две недели, и растение тут же оживет.

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