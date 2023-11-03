В какие даты ноября надо обрабатывать деревья от всех вредителей и болезней — лучший препарат

Для того, чтобы не остаться в следующем году без урожая — в ноябре надо провести искореняющую обработку деревьев от всех вредителей и болезней.

Лучшее время, когда за окном температура воздуха колеблется от нуля до +5 градусов. Идеально - начало ноября. Но следите, чтобы во время обработки не было минусовых значений днем, иначе средства не подействуют.

Если в саду есть деревья, которым больше семи лет, то с их коры надо счистить щеткой лишайники и мох.

Далее приступайте к опрыскиванию. Разведите в 10 литрах воды 300 грамм железного купороса. Средство способно уничтожить опасные болезни и вредителей за один раз.

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