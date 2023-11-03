Всего 1 чайная ложка в герань перед зимой, и листья перестанут желтеть, пойдут пышные бутоны

В зимний период все растения, включая домашние, уходят на покой. И в это время им важно дать такое питание, чтобы сохранить иммунитет.

В ноябре у герани часто желтеет листва — цветку не хватает солнечного света и витаминов. И важно все это восполнить.

Разведите в одном литре воды половину чайной ложки настойки прополиса. В аптеке препарат стоит всего 20 рублей. В нем содержится практически вся таблица Менделеева.

Добавьте в раствор витамины для иммунитета «Аминосил». Достаточно всего одной чайной ложки препарата.

Поливать таким настоем можно один раз в две недели.

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