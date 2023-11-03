Пробуждающий эликсир для хилой орхидеи в ноябре — удобрение-связка

У орхидеи можно без стресса стимулировать не только цветоносы, но и боковые почки даже в зимнее время. Без гормонов — просто приготовили двойной коктейль и процесс попрет.

Пробуждающий эликсир восстановит даже умирающий цветок — вялый, хилый, на который уже не делают ставки.

Разведите в одном литре воды три миллилитра удобрения Hesi Orchivit и перемешайте. Эта подкормка содержит все полезные вещества — азот, калий, фосфор, магний и аминокислоты.

Добавьте туда же два миллилитра «Мегафола». Это удобрение способно восстановить даже самое хилое растение.

Полученной подкормкой поливайте под корень. Орхидеи вас быстро порадуют.

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