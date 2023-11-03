Лучший сорт черных томатов для самых ленивых — не надо ухаживать, не болеют, самые полезные

Сорта томатов. Фото: соцсети

Семена разбирают уже сейчас.

Агрономы считают, что антоциановые сорта томатов — самые полезные для здоровья. Они повышают иммунитет и помогают справиться со многими болезнями.

Кроме того, в уходе такие помидоры неприхотливые. Можно сказать, посадили и забыли.

Один из самых удачных сортов — «Голубая кровь». Это самые сладкие томаты из всех возможных. В теплице вырастают до двух метров, на улице — не больше одного.

Плоды в среднем 90–100 грамм, в разрезе розового цвета.

Помидоры мясистые, долго хранятся, до трех месяцев.

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