Лучший сорт черных томатов для самых ленивых — не надо ухаживать, не болеют, самые полезные

Агрономы считают, что антоциановые сорта томатов — самые полезные для здоровья. Они повышают иммунитет и помогают справиться со многими болезнями.
Кроме того, в уходе такие помидоры неприхотливые. Можно сказать, посадили и забыли.
Один из самых удачных сортов — «Голубая кровь». Это самые сладкие томаты из всех возможных. В теплице вырастают до двух метров, на улице — не больше одного.
Плоды в среднем 90–100 грамм, в разрезе розового цвета.
Помидоры мясистые, долго хранятся, до трех месяцев.
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