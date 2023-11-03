Посыпали волшебной смесью грядку озимого чеснока по снегу — луковицы выросли с кулак

Богатым урожаем озимого чеснока могут похвастаться далеко не все. И факторов тут много — не достаточно удобрили почву, неправильно обработали посадочный материал.
И для того, чтобы этого не случилось — даже по снегу можно предпринять меры. Грядки с чесноком посыпьте слоем перегноя — максимум 10 сантиметров.
Этого будет достаточно, чтобы чеснок напитался даже под снегом полезными веществами и дал весной крупные луковицы.
А если чеснок загнивает, то это значит, что у вас кислая почва, ее надо раскислять. Бороться просто, даже зимой. Смешайте в отдельной емкости доломитовую муку, золу и табачную пыль в пропорции 1:1. Рассыпьте также по снегу, где растет чеснок.
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