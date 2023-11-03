Посыпали волшебной смесью грядку озимого чеснока по снегу — луковицы выросли с кулак

Богатым урожаем озимого чеснока могут похвастаться далеко не все. И факторов тут много — не достаточно удобрили почву, неправильно обработали посадочный материал.

И для того, чтобы этого не случилось — даже по снегу можно предпринять меры. Грядки с чесноком посыпьте слоем перегноя — максимум 10 сантиметров.