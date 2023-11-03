Потратили всего 20 минут времени в ноябре — получили жирный бесплатный гумус на участке

Питательный перегной можно получить очень быстро и бесплатно. И для этого не надо покупать машины с навозом. Лучшее решение — листопад.
Соберите опавшие листья, в них содержится большое количество азота, фосфора и калия - все, что нужно растениям для того, чтобы хорошо развиваться.
Кроме того, перегнившие листья разрыхляют тяжелые почвы. И даже на самом проблемном участке вырастет все, что захотите.
В ноябре соберите листья в пластиковые бочки. Уложите каждый слой примерно в 20 сантиметров, добавив мочевины по две столовые ложки на каждый слой. Это вещество ускорит процесс разложения.
Накройте крышкой бочку и оставьте до весны. В апреле вы получите прекрасное удобрение для участка, потратив всего 20 минут времени.
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