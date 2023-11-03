В ресторанах свеклу варят так: яркой остается всегда – секрет раскрыт

Сварить свеклу – это настоящий вызов для хозяйки. Начинающая и вовсе может не справиться, так как хитростей для приготовления красного овоща может не знать. Между тем, примеров, когда свекла теряет при варке яркость, становится бледной и твердой, масса.
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Ресторанные повара научили, как всегда варить свеклу яркой и мягкой. Этот способ, кстати подходит и для моркови, и для тыквы.
При варке свеклы просто добавьте чайную ложку сахара или кубик рафинада, то свекла сохранит свой насыщенный бурачный цвет, а вот от горечи избавится.
Если сахара под рукой не оказалось, подойдет лимонная кислота или уксус. Нужно совсем немного, зато цвет овоща будет радовать.
По материалам сайта Belnovosti