В ресторанах свеклу варят так: яркой остается всегда – секрет раскрыт

Сварить свеклу – это настоящий вызов для хозяйки. Начинающая и вовсе может не справиться, так как хитростей для приготовления красного овоща может не знать. Между тем, примеров, когда свекла теряет при варке яркость, становится бледной и твердой, масса.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ресторанные повара научили, как всегда варить свеклу яркой и мягкой. Этот способ, кстати подходит и для моркови, и для тыквы.