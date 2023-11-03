Какой режим стирки в машинке выбрать для пуховика: ошибка выйдет дорого

С наступлением холодов россияне достают верхнюю одежду потеплее. Особой популярностью пользуются пуховики, уютные и согревающие. Натуральный наполнитель стребует особого ухода, поэтому неудивительно, что при необходимости стирки люди впадают в замешательство.
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Конечно, можно сдать в химчистку. А можно и постирать дома. Подсказкой станет ярлычок на одежде. Также в некоторых стиралках есть отдельный режим стирки, предназначенный для пуховиков.
Однако если таковые отсутствуют, стоит ориентироваться на деликатный режим. При этом температура воды не должна превышать 30 градусов. Также надо выбрать дополнительный цикл полоскания. А вот функцию отжима – выключить, чтобы пух не сбился и не скатался.
И важно не забыть поместить в барабан на время стирки несколько теннисных шариков. Они не позволят пуху собраться в ком.
По материалам сайта belnovosti