Какой режим стирки в машинке выбрать для пуховика: ошибка выйдет дорого

С наступлением холодов россияне достают верхнюю одежду потеплее. Особой популярностью пользуются пуховики, уютные и согревающие. Натуральный наполнитель стребует особого ухода, поэтому неудивительно, что при необходимости стирки люди впадают в замешательство.

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Конечно, можно сдать в химчистку. А можно и постирать дома. Подсказкой станет ярлычок на одежде. Также в некоторых стиралках есть отдельный режим стирки, предназначенный для пуховиков.