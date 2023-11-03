Можно ли сыпать в стиралку больше порошка, чем требуется: ошибку совершает каждая хозяйка

Стирка. Фото: Global Look Press

Не все знают об этом и продолжают так делать.

Многие хозяйки при стирке в машинке вносят порошок на глаз, не особо погружаясь в тонкости ухода той или иной вещи, загружаемой в барабан. Или просто насыпают побольше. Между тем, такая беспечность оборачивается большими последствиями. Ведь так поступать – опрометчиво.

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Специалисты объясняют, что переизбыток стирального порошка в машинке не только не повышает эффективность стирки, но и может спровоцировать образование известкового налета на важных деталях техники.

К тому же, выстирывается избыток порошка сложнее, и остается на тканях. Что, в свою очередь, может привести к появлению аллергии и раздражениям кожи членов семьи.

Поэтому не следовать рекомендациям на упаковке стирального порошка, а также не учитывать советы по уходу за вещами на этикетке, - себе дороже.

По материалам сайта Belnovosti

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