Можно ли сыпать в стиралку больше порошка, чем требуется: ошибку совершает каждая хозяйка

Многие хозяйки при стирке в машинке вносят порошок на глаз, не особо погружаясь в тонкости ухода той или иной вещи, загружаемой в барабан. Или просто насыпают побольше. Между тем, такая беспечность оборачивается большими последствиями. Ведь так поступать – опрометчиво.
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Специалисты объясняют, что переизбыток стирального порошка в машинке не только не повышает эффективность стирки, но и может спровоцировать образование известкового налета на важных деталях техники.
К тому же, выстирывается избыток порошка сложнее, и остается на тканях. Что, в свою очередь, может привести к появлению аллергии и раздражениям кожи членов семьи.
Поэтому не следовать рекомендациям на упаковке стирального порошка, а также не учитывать советы по уходу за вещами на этикетке, - себе дороже.
По материалам сайта Belnovosti