Можно ли сыпать в стиралку больше порошка, чем требуется: ошибку совершает каждая хозяйка

Многие хозяйки при стирке в машинке вносят порошок на глаз, не особо погружаясь в тонкости ухода той или иной вещи, загружаемой в барабан. Или просто насыпают побольше. Между тем, такая беспечность оборачивается большими последствиями. Ведь так поступать – опрометчиво.

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Специалисты объясняют, что переизбыток стирального порошка в машинке не только не повышает эффективность стирки, но и может спровоцировать образование известкового налета на важных деталях техники.