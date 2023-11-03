Сырники сметают со стола в два счета: теперь готовим без пшеничной муки, получается очень вкусно

Сырники давно заняли место любимого блюда на завтрак, серьезно подвинув каши и омлет. Только вот не все хозяйки приловчились готовить из одинаково вкусными. Дело в том, что среди ингредиентов фигурирует мука, а она меняет вкус блюда.

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От пшеничной муки можно и вовсе отказаться, если знать, чем ее заменить. Легкими сырники получатся, если использовать кукурузную муку. Она лучше проявляет себя в составе блюда, само оно становится золотистым, а вкус - сливочным.