От жирных пятен на кухонных полотенцах избавились так: чудо-средство приготовили сами

Полотенца на кухне достаточно быстро изнашиваются не столько из-за пользования, сколько из-за загрязнений. Въевшийся жир и почернения от гари выведет не каждый порошок. Поэтому на него одного уже давно не рассчитываем, а делаем средство для стирки сами.
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Берем 60 гр соли, 3 ст.л. отбеливателя, 1 ст.л кальцинированной соды, стиральный порошок, 1 л воды.
В большой кастрюле литр воды и соль с отбеливателем тщательно перемешиваем, кипятим и погружаем в раствор грязные полотенца. Варим 5 мин, выключаем и оставляем на плите под крышкой, пока не остынет полностью.
Затем достаем полотенца, стираем в машинке привычным способом с порошком и добавлением кальцинированной соды. Остается только достать и высушить – текстиль как новый.
По материалам сайта Belnovosti