От жирных пятен на кухонных полотенцах избавились так: чудо-средство приготовили сами

В большой кастрюле литр воды и соль с отбеливателем тщательно перемешиваем, кипятим и погружаем в раствор грязные полотенца. Варим 5 мин, выключаем и оставляем на плите под крышкой, пока не остынет полностью.

Затем достаем полотенца, стираем в машинке привычным способом с порошком и добавлением кальцинированной соды. Остается только достать и высушить – текстиль как новый.

По материалам сайта Belnovosti