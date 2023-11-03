Перед зимовкой хризантему просто так не бросают: важные правила ухода за цветком по осени

По осени хризантемы уходят в спячку, и важно позаботиться о том, чтобы все следующие месяцы кусты были в безопасности. Агроном Анастасия Коврижных перечислила важные осенние дела в этот период.

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Важно подкормить хризантему перед тем, как она отправится на зимовку. Берут комплексное минеральное удобрение «Осеннее», и велосипед обычно не изобретают – этого средства хватает, в нем фосфор, калий.