Перед зимовкой хризантему просто так не бросают: важные правила ухода за цветком по осени

По осени хризантемы уходят в спячку, и важно позаботиться о том, чтобы все следующие месяцы кусты были в безопасности. Агроном Анастасия Коврижных перечислила важные осенние дела в этот период.
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Важно подкормить хризантему перед тем, как она отправится на зимовку. Берут комплексное минеральное удобрение «Осеннее», и велосипед обычно не изобретают – этого средства хватает, в нем фосфор, калий.
Обязательно поливают кусты хризантем, если, конечно, не идут дожди. За пару недель до наступления морозов ее также нужно напоить, а затем укрыть слоем мульчи.
И обрезать нужно не забыть – это важный этап в уходе. Надземную часть укорачивают на 10 см, причем, только после того, как установится минус на улице.
По материалам сайта Belnovosti