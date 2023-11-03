Гречку теперь варим только так: никаких комков - рассыпчатая, ароматная

Гречка давно стала любимым гарниром россиян. О ее пользе известно немало, ведь неспроста эту ценную крупу первой дают в качестве прикорма младенцам. Так что на столах людей она появляется регулярно.

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Только вот готовят ее многие хозяйки неправильно. Забывают промыть, например, хотя это важно и влияет на вкус. Или долго держат кастрюлю на огне, из-за чего крупа разваривается и теряет вкус.