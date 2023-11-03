Виноград на зиму укрывают так: простой способ спасает от морозов

Закрепить на земле лозу помогут скобы, важно соблюсти уровень в 5-7 см от поверхности земли, и не укладывать прямо на почву. Чтобы исключить контакт с почвой, подкладывают слой опилок или деревянной стружки.

Накрывать виноград лучше всего мешковиной. Подойдет также обычный картон или агроволокно. Но ни в коем случае не полиэтиленовая пленка – под ней виноград сопреет и загниет. Основание куста важно укрыть и замульчировать органикой – подойдет торф, перегной или компост. Если этого не сделать, корни могут вымерзнуть, и тогда все растение погибнет.

И самое важное: эту работу проводят только с наступлением устойчивого минуса. Оптимально -5. Если делать в теплую погоду, то растение сопреет.

По материалам сайта Izvmor