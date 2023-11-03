Виноград на зиму укрывают так: простой способ спасает от морозов

От того, как перезимовать виноград, зависит его будущий урожай. Если не позаботиться об укрывании ягоды на зиму, можно непросто лишиться его плодов, но и переморозить само растение – оно погибнет.
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Надежный способ укрыть виноград на зиму существует. И он заключается в следующем. Нужно аккуратно собрать лозу вместе и пригнуть к земле, предварительно отвязав, если была привязана. Чтобы не рассыпалась, лучше перевязать веревкой.
Закрепить на земле лозу помогут скобы, важно соблюсти уровень в 5-7 см от поверхности земли, и не укладывать прямо на почву. Чтобы исключить контакт с почвой, подкладывают слой опилок или деревянной стружки.
Накрывать виноград лучше всего мешковиной. Подойдет также обычный картон или агроволокно. Но ни в коем случае не полиэтиленовая пленка – под ней виноград сопреет и загниет. Основание куста важно укрыть и замульчировать органикой – подойдет торф, перегной или компост. Если этого не сделать, корни могут вымерзнуть, и тогда все растение погибнет.
И самое важное: эту работу проводят только с наступлением устойчивого минуса. Оптимально -5. Если делать в теплую погоду, то растение сопреет.
По материалам сайта Izvmor