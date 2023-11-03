Все запищат от восторга: простой и легкий завтрак — найден рецепт вкуснейших блинчиков с начинкой

Обычно на завтрак многие предпочитают яичницу, омлет или кашу. Но порой свой рацион хочется разнообразить. Так в Америке популярны блинчики. Но есть полезный рецепт этого блюда из овсянки с начинкой. Эксперты заверяют, что если его приготовить, то потом сложно оторваться. Более того, для него нужно минимум ингредиентов: овсяные хлопья долгой варки — 3 ст.л., банан и яйцо — по штучке, молоко — 3 ст.л., творог мягкий (5%) — 3 ч.л.
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Для приготовления блинчиков, надо взять хлопья и перемолоть их в блендере. Затем в миску с мелкими хлопьями надо добавить яйцо и молок. Это это тщательно перемешивается. И затем массу отправляют на сковородку. Когда верх станет блестящим, нужно перевернуть блинчик.
После этого останется только заправить его — намазать одну половину творогом и выложить бананы, а второй стороной прикрыть сверху, поделился автор YouTube-канала «ПП-еда».