Все запищат от восторга: простой и легкий завтрак — найден рецепт вкуснейших блинчиков с начинкой

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Для приготовления блинчиков, надо взять хлопья и перемолоть их в блендере. Затем в миску с мелкими хлопьями надо добавить яйцо и молок. Это это тщательно перемешивается. И затем массу отправляют на сковородку. Когда верх станет блестящим, нужно перевернуть блинчик.

После этого останется только заправить его — намазать одну половину творогом и выложить бананы, а второй стороной прикрыть сверху, поделился автор YouTube-канала «ПП-еда».