Урожай клубники можно потерять, если по осени не сделать на грядках это: дачники просто забывают

Клубнику выращивает чуть ли не каждый дачник на своем участке. Это довольно капризное растение, которое не прощает ошибок в уходе, и сразу же реагирует на промахи. По осени садоводы готовятся к следующему сезону и могут позабыть про правила заботы, которые необходимо соблюсти в отношении ягоды.
Важно не забывать о том, что ширина грядок с клубникой не должна быть меньше или больше, чем 100 см. каждому растению необходимо пространство, и отводить ему следует половину квадратного метра.
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Размножения клубники посредством деления взрослых кустов лучше избегать, урожайность снизится.
Мульчу использовать обязательно. И именно неорганическую. Кусты клубники нужно окучивать вовремя, и это тоже повлияет на урожайность.
По материалам сайта Belnovosti