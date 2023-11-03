Урожай клубники можно потерять, если по осени не сделать на грядках это: дачники просто забывают

Клубнику выращивает чуть ли не каждый дачник на своем участке. Это довольно капризное растение, которое не прощает ошибок в уходе, и сразу же реагирует на промахи. По осени садоводы готовятся к следующему сезону и могут позабыть про правила заботы, которые необходимо соблюсти в отношении ягоды.