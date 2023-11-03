Как подобрать сумку к пуховику, чтобы выглядеть модно — больше не опозоритесь: раскрыты четыре главных правила

Отмечается, что верхняя оверсайз одежда требует, чтобы размер ей соответствовал. Стоит обратить внимание на вместительные модели. Это могут быть сумки в размере XL и XXL , которые стали трендом и покорили знаменитостей.

Также эксперты отметили, что если носить сумку на ремешке с пальто и пуховиком, то из-за трения вещи испортятся. Поэтому нужно выбирать сумки со съемными ремешками. Вариант с короткими ручками станет идеальным. Можно выбрать кросс-боди с тканевым широким ремешком, а также хорошо будут смотреться сумки на цепи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А что касается материала, то тут стоит подбирать сумку подстать пуховику. Она может быть из нейлона, кожи, замши. Актуальны не первый год дутые аксессуары, тоуты или уже классические «багеты». А еще не стоит забывать про меховые сумки. Эксперты предупредили, что шопперы и сумки-корзинки точно не подойдут к зимнему наряду.