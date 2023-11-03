Как подобрать сумку к пуховику, чтобы выглядеть модно — больше не опозоритесь: раскрыты четыре главных правила

С наступлением зимы главным атрибутом в гардеробе становятся пуховики. Это теплая и универсальная вещь. Однако к ним тяжело подобрать сумку, чтобы не выглядеть нелепо. Но эксперты раскрыли четыре модных правила, которые помогут выбрать нужный аксессуар. И первое, что важно — размер сумки. Лучше отказаться от микро-сумок. Они выглядят в сочетании с объемным пуховиком очень комично.
Отмечается, что верхняя оверсайз одежда требует, чтобы размер ей соответствовал. Стоит обратить внимание на вместительные модели. Это могут быть сумки в размере XL и XXL , которые стали трендом и покорили знаменитостей.
Также эксперты отметили, что если носить сумку на ремешке с пальто и пуховиком, то из-за трения вещи испортятся. Поэтому нужно выбирать сумки со съемными ремешками. Вариант с короткими ручками станет идеальным. Можно выбрать кросс-боди с тканевым широким ремешком, а также хорошо будут смотреться сумки на цепи.
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А что касается материала, то тут стоит подбирать сумку подстать пуховику. Она может быть из нейлона, кожи, замши. Актуальны не первый год дутые аксессуары, тоуты или уже классические «багеты». А еще не стоит забывать про меховые сумки. Эксперты предупредили, что шопперы и сумки-корзинки точно не подойдут к зимнему наряду.
И наконец-то важно уделить внимание цвету. С пуховиками точно нельзя носить разноцветные сумки. Светлые оттенки на фоне черного объемного пуховика будут сильно выделяться. Аксессуар нужно подбирать к верхней одежде. Стоит отдать предпочтение глубоким тонам: бордовому, темно-зеленому или шоколадному.
Если куртка яркая, то идеальным выбором станет сумка в тон или в базовом черном цвете. Если хочется выделяться, то можно взять аксессуар с металлическим эффектом, который впишется почти в любой образ, пишет MarieClaire.ru.