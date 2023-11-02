Всегда держите сыр рядом с этим продуктом: он не засохнет и не покроется плесенью — пленка не нужна

Обычно хозяйки держат сыр в полиэтиленовых пакетах или оборачивают его пищевой пленкой. А самые изобретательные укутывают продукт в бумагу.

Конечно, эти хитрости помогут сохранить сыр мягким. Однако они даже в половину не так хорошо работают, как метод с кусочком сахара.

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Не слышали о таком? Тогда внимательно прочтите данную инструкцию. Она вас очень выручит, если вашем холодильнике скопился солидный запас сыра.

Все просто. Чтобы продукт не засох и не покрылся плесенью раньше времени, заверните его в пергамент. После этого поместите сыр в стеклянный контейнер, положите рядом с ним кусочек рафинада и закройте емкость крышкой.

Сделали? Теперь уберите сыр в холодильник и храните его там. Можете не переживать: продукт долго не испортится.

Важно! Периодически меняйте кусок сахара на новый. Помните: чтобы трюк сработал, рафинад должен оставаться твердым.

Источник: издание belnovosti.by.