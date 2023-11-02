«Умная стрижка» без укладки: тренд, который облегчает жизнь — точно стоит попробовать

Отмечается, что эта техника учитывает индивидуальные особенности волос. Так, сначала стилист анализирует текстуру локонов, учитывая их плотность, склонность к завиванию и то, как они выглядят после мытья и сушки. И благодаря «умной стрижки» подбирается форма, которая будет всегда выглядеть хорошо без тщательной укладки и стайлинга.

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Так стилист, к примеру, может профилировать слишком густые пряди. Это позволит придать объема волосам. Еще можно добавить слои и использовать технику градуирования. Важно знать, что четких правил «умной стрижки» не существует. Все дело в том, что стилист индивидуально подбирает сочетание техник и создает определенную форму для каждой клиентки.

Но у «умной стрижки» есть еще ряд плюсов. Ее можно сделать на волосах разной длины, и создать любую прическу: от боба до текстурированного легкого каскада. И тут главное, что волосы будут держать форму, каким бы способом их не укладывали, пишет MarieClaire.ru.