Этот сорт огурцов всегда нарасхват: неприхотливый, урожайность запредельная — 48 кг с грядки

Хитрые дачники всегда запасаются семенами огурцов и прочих культур с осени. Потому что хорошие сорта всегда нарасхват. Стоит на секунду замешкаться — останешься ни с чем. В общем, если вы новичок в огородном деле, то мотайте на ус.

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Хотите собрать достойный урожай огурцов в предстоящем сезоне? Можете смело сажать сорт под названием «солнечный». Его хвалят и любят многие дачники. И не зря. Поводов более чем достаточно.

Растения этого сорта весьма неприхотливые. Дают плоды чуть ли не до середины осени. Они любят открытый грунт. И при этом отличаются совершенно сказочной урожайностью.

С куста снимают по 5–6 килограммов плодов. То есть со стандартной четырехметровой грядки можно запросто собрать до 48 килограммов овощей. А это очень впечатляющий результат. Не каждый сорт может похвастаться подобными достижениями.

Первые плоды «солнечного» сорта появляются на 48-й день после всходов. Они обладают приятным вкусом. Горечи нет. Шкурка у огурцов плотная, поэтому их можно хоть консервировать, хоть есть в свежем виде.

Источник: novochag.ru