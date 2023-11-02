Эта хитрая подкормка спасет даже самые безнадежные комнатные цветы: другие удобрения не понадобятся

Многие люди обставляют дом растениями. Они требуют внимания, особенно во время смены сезонов года. Специалисты пояснили, что всем комнатным цветам осенью перед началом жестких холодов необходимы важные питательные элементы. В первую очередь надо насыть растения полезными веществами, сделав упор на подкормках с витаминами группы В.
По словам экспертов, что питательные коктейли продаются в магазинах, но будет гораздо проще и дешевле сделать его самостоятельно. Для этого нужно взять в аптеке готовые витамины, разбавить их водой, а потом внести под корень, либо опрыскать цветы.
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Отмечается, что можно взять тиамин, он же В1. Он хорошо растворяется в воде, служит прекрасным антистрессом, а еще стимулятором роста. В3 – никотиновая кислота. Ее следует использовать в меру в комплексе с другими витаминами. Такая подкормка поможет цветению и росту. Более того, растения не засохнут.
Стоит использовать В6, так как он помогает иммунной системе цветов. Он еще называется пиридоксина гидрохлорид. Его свойство — снижение токсичности пестицидов. А вот В12, он же цианокобаламин, насыщает растения кислородом, пишет Krym.news.