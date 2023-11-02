Эта хитрая подкормка спасет даже самые безнадежные комнатные цветы: другие удобрения не понадобятся

По словам экспертов, что питательные коктейли продаются в магазинах, но будет гораздо проще и дешевле сделать его самостоятельно. Для этого нужно взять в аптеке готовые витамины, разбавить их водой, а потом внести под корень, либо опрыскать цветы.

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