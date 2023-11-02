Герань будет пышной и яркой всю зиму: дайте ей этот состав в ноябре — даже засохший куст воспрянет

Осенью герань, как и многие растения, начинает чахнуть. Особенно это заметно по тем кустам, которые провели лето на открытом воздухе, а потом резко оказались в помещении.

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Возможно, вы не знали, но такие перемещения для растений — настоящий стресс. Некоторые зеленые питомцы могут не пережить перемен. Если ваша герань тоже стала сдавать позиции, срочно введите в ее рацион подкормку.

Конечно, вы можете поехать за удобрением в садовый магазин, но, по словам бывалых цветоводов, в этой ситуации нет ничего лучше сахара. Сладкая вода для герани — это эликсир молодости. А если ее дополнить золой, то даже засохший куст начнет выпускать крепкие ярко-зеленые побеги.

Инструкция простая. Смешайте 1 столовую ложку сахара с 500 миллилитрами отстоявшейся воды. Доведите состав до однородного состояния и внесите его под корень. На одно взрослое растение нужно около половины стакана подкормки. Давать такое удобрение следует раз в неделю. На протяжение всего ноября.

Второй раствор готовится так же просто, как первый. Возьмите стакан воды комнатной температуры и размешайте в нем 1 чайную ложку золы. Получившуюся жидкость используйте для полива. Чтобы достичь великолепных результатов, эту процедуру нужно провести дважды за месяц.

Источник: gorodche.ru