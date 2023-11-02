Стало известно, какой будет погода зимой в России: Вильфанд дал прогноз

По словам эксперта, температура в зимний сезон будет колебаться – около и выше нормы. Ожидаются оттепели, которые будут сменяться морозами.

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Более того, такая погода ждет не только Москву, но и в европейскую часть России. В азиатской части страны температурный фон в основном будет около и выше нормы.

Вильфанд подчеркнул, что экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до морозов – от -15 до -20 градусов. Однако более точно и подробно дать прогноз на зиму эксперт сможет дать лишь в начале следующего месяца, пишут «Известия».