Стало известно, какой будет погода зимой в России: Вильфанд дал прогноз

В России погода порой бывает непостоянная. Эта осень уже успела не раз удивить граждан. Было аномальное тепло и морозы со снегопадами. Ноябрь также начался с сюрприза. В Москве резко потеплело, а снежный покров растаял.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода зимой тоже поразит. Она будет переменчивой.
По словам эксперта, температура в зимний сезон будет колебаться – около и выше нормы. Ожидаются оттепели, которые будут сменяться морозами.
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Более того, такая погода ждет не только Москву, но и в европейскую часть России. В азиатской части страны температурный фон в основном будет около и выше нормы.
Вильфанд подчеркнул, что экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до морозов – от -15 до -20 градусов. Однако более точно и подробно дать прогноз на зиму эксперт сможет дать лишь в начале следующего месяца, пишут «Известия».